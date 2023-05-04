В 2023 году продемонстрируют устройство базового модуля РОС

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" планирует показать на авиасалоне "МАКС-2023" макет базового модуля Российской орбитальной станции (РОС) с его внутренним устройством.

РКК разместила тендер на поставку модели базового модуля Российской орбитальной станции в масштабе 1:5. Она должна быть изготовлена на основании опубликованных в открытых источниках графических и фотоматериалов и поставлена до 30 июня. Начальная цена контракта составляет 3 млн 479 тыс. руб.

Внутри выреза демонстрируется внутреннее устройство моделируемого изделия и находятся фигурки космонавтов. Вырез закрыт прозрачным оргстеклом. Внутри выреза организована подсветка, следует из техзадания.

В настоящий момент идет эскизное проектирование РОС, которое может завершиться летом 2023 года, сообщает ТАСС.

Напомним, научно-энергетический модуль Российской орбитальной станции (РОС) будет запущен в 2027 году.