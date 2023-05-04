04 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Российские телефоны обогнали иностранные по продажам

Кнопочные телефоны российского производства впервые опередили по продажам импортные устройства.

В I квартале 2023 года они заняли 60% отечественного рынка в штуках. Бренды РФ заполняют ниши покинувших страну компаний. Прежде всего, речь идет о Nokia, говорят продавцы и импортеры гаджетов.

Марки кнопочных телефонов представляют крупные российские предприятия, как правило, имеющие собственные розничные сети, что упрощает продвижение устройств. Как правило, граждане покупают простой гаджет на случай, если аппараты на Android и iOS окажутся заблокированными, сообщают "Известия".

Напомним, в 2022 году средняя стоимость смартфона упала на 20% - ниже отметки в 20 тыс. руб. Средний чек в прошлом составил 15 тыс. руб. за смартфон.

Теги: телефоны, смартфоны, гаджеты


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