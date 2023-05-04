В России могут продлить софинансирование долгосрочных сбережений

Российские власти могут продлить срок софинансирования по программе долгосрочных сбережений (ПДС).

В настоящее время предполагается, что государство в течение трех лет будет добавлять до 36 тыс. руб. на взносы россиян, ставших участниками программы в первые три года ее действия. Однако в дальнейшем может произойти пролонгация софинансирования уплаченных взносов граждан, сообщило Министерство финансов РФ.

В Госдуме, где уже находится соответствующий законопроект, не исключили, что вопрос о продлении будет поднят уже на стадии рассмотрения документа депутатами. Глава комитета Думы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что в законопроект может быть внесена поправка о льготах работодателям, которые примут участие в софинансировании взносов россиян, сообщают "Известия".

Законопроект завершает работу по реформированию системы накоплений россиян, которая велась с 2016 года. Целью документа является не только формирование дополнительного дохода граждан на будущее, но и создание финансовой "подушки безопасности" в случае наступления особых жизненных ситуаций.