Авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий

Российские авиакомпании приступили к отмене рейсов внутри страны из-за сокращения поддержки со стороны государства.

На 2023 год субсидирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы урезали с 9 млрд до 7,5 млрд руб. Это связано с экономией по ряду расходных статей на фоне дефицита бюджета, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в отрасли.

Больше всего отмененных рейсов отмечено в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.

Однако эксперты говорят, что сокращение финансирования несущественное и больших негативных последствий от него не предвидится.

Ранее Министерство транспорта России запросило правительственные субсидии для авиакомпаний РФ на перевозки в предстоящий летний сезон.