Байден не планирует говорить с Путиным из-за атаки на Кремль

Американский президент Джо Байден не планирует проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным после атаки беспилотников на Кремль.

Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности администрации США.

"Нет, мне ничего не известно о каких-либо планах на текущий момент", - сказал он, говоря о возможности проведения таких контактов.

Ночью 3 мая в Москве два беспилотника атаковали Кремль. При этом Киев отрицает причастность к атаке беспилотника на Кремль.