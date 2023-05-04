Несколько крупных банков ухудшили условия по ипотечным кредитам

Сразу несколько крупных банков в России ухудшили условия по ипотеке или готовятся это сделать.

С начала мая ставки по ипотечным программам на новостройки и готовое жилье подняли как минимум три кредитных учреждения. Так, Московский кредитный банк увеличил ставку на строящееся жилье на 0,8 п.п.

Совкомбанк повысил ставки на новостройки и готовые квартиры в среднем на 0,5 п.п. На сайте банка указана ставка 11,23%.

Банк "Санкт-Петербург" увеличил ставки льготной ипотеки на 0,3 п.п. — по программе на покупку новостроек они увеличились до 7,65%, а по семейной ипотеке — до 5,65%.

С 15 мая ставки по ипотеке намерены увеличить Газпромбанк и Росбанк.

С 1 мая для банков увеличены надбавки по ипотечным кредитам, взятым по договорам долевого участия, а также по ссудам с низким первоначальным взносом. С 30 мая Центробанк России обязал банки формировать повышенные резервы по ипотечным кредитам, если ставка по ним сильно отклоняется от среднерыночных значений. Так регулятор старается ограничить программы от застройщиков, которые обещают заемщикам экстремально низкий процент по ипотеке, сообщает РБК.

Напомним, в результате регуляторного ужесточения на рынке ипотечных кредитов банки в России могут лишиться 80 млрд руб. прибыли.