Стало известно, зачем Пугачева приехала в Россию

Приезд исполнительницы Аллы Пугачевой в Москву совпал со смертью модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.

Об этом сообщил шоумен Стас Барецкий, который общался с певицей. "Она собирается в замок приехать. Ей нужно вывезти вещи… Она остановилась у себя, может быть, в замок приехала уже. Этот приезд был запланирован, просто так совпало со смертью ее близких друзей", — сказал он, передает РИА "Новости".

Ранее помощница певицы Елена Чупракова заявила, что артистка приехала в Москву.