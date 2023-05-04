04 Мая 2023
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Общество В России
Фото: скриншот с видео Игоря Гуляева

Стало известно, зачем Пугачева приехала в Россию

Приезд исполнительницы Аллы Пугачевой в Москву совпал со смертью модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.

Об этом сообщил шоумен Стас Барецкий, который общался с певицей. "Она собирается в замок приехать. Ей нужно вывезти вещи… Она остановилась у себя, может быть, в замок приехала уже. Этот приезд был запланирован, просто так совпало со смертью ее близких друзей", — сказал он, передает РИА "Новости".

Ранее помощница певицы Елена Чупракова заявила, что артистка приехала в Москву.

Теги: Пугачева, артисты


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Ранее 03.05.2023 15:15 Мск Пугачева приехала в Москву

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