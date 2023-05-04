04 Мая 2023
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Фото: Минобороны РФ

Американское посольство предупредило о повышенной угрозе ракетных ударов в Киеве

В Киеве и Киевской области Украины сохраняется повышенная угроза ракетных атак.

Об этом говорится в предупреждении посольства США на Украине к американским гражданам. "В свете недавнего увеличения числа ударов по всей Украине и подстрекательской риторики Москвы Государственный департамент предупреждает граждан США о продолжающейся повышенной угрозе ракетных обстрелов, в том числе в Киеве и Киевской области", — следует из сообщения.

Граждан США призвали не игнорировать воздушную тревогу и отправляться в укрытие, а также выполнять предписания местных властей.

Ночью 3 мая в Москве два беспилотника атаковали Кремль. При этом Киев отрицает причастность к атаке беспилотника на Кремль.

Теги: Киев, Украина, посольство США


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