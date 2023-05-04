Россия опустилась ниже 160 места в рейтинге свободы СМИ

В рейтинге свободы прессы текущего года организации "Репортеры без границ", Россия упала на девять строчек по сравнению с 2022 годом и теперь занимает 164 место из 180 возможных.

Смещение составители объясняют "ростом пропаганды" в стране и "жесткой" политикой в отношении независимых СМИ — от объявления иноагентами до запрета.

Россия получила 34,77 балла, что по классификации описывает ситуацию как "очень серьезную".

На первом месте в списке — Норвегия, которая занимает эту позицию уже семь лет подряд, у нее более 95 баллов. На последнем месте — Северная Корея (около 22 баллов). Россия находится между Бангладеш (35 баллов) и Турцией (около 34 баллов).