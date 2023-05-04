В Псковской области запретили полеты беспилотников

Власти Псковской области запретили запускать гражданские беспилотные летательные аппараты.

Как сообщил в Telegram губернатор Михаил Ведерников, он подписал соответствующий указ. Запуск будет запрещен с 5 мая. Под исключение попадут беспилотники, используемые по решениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также для мониторинга.

Как напомнил глава региона, нарушение запрета влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Ранее беспилотник-камикадзе атаковал водонапорную башню в Белгородской области.