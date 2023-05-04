04 Мая 2023
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Политика СЗФО
Фото: Накануне.RU

В Псковской области запретили полеты беспилотников

Власти Псковской области запретили запускать гражданские беспилотные летательные аппараты.

Как сообщил в Telegram губернатор Михаил Ведерников, он подписал соответствующий указ. Запуск будет запрещен с 5 мая. Под исключение попадут беспилотники, используемые по решениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также для мониторинга.

Как напомнил глава региона, нарушение запрета влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Ранее беспилотник-камикадзе атаковал водонапорную башню в Белгородской области.

Теги: дроны, Псковская область


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Ранее 03.05.2023 19:37 Мск Беспилотник-камикадзе атаковал водонапорную башню в Белгородской области

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