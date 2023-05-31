В Тюменской области отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров

В Тюменской области с 1 июня отменяется режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за природных пожаров.

"Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор", - сообщает информационный центр правительства региона.

В области продолжает действовать особый противопожарный режим, сохраняется запрет на посещение лесов, разведение открытого огня. Также сохраняется режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В начале мая в Тюменской области жителей деревень начали эвакуировать из-за угрозы лесных пожаров. 6 мая сообщалось, что огонь снова окружил горевшее до этого село Успенка, которое находится в 30 километрах от Тюмени. 10 мая в МЧС заявили о ликвидации всех ландшафтных пожаров, угрожавших населенным пунктам Тюменской области.