31 Мая 2023
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Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров

В Тюменской области с 1 июня отменяется режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за природных пожаров.

"Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор", - сообщает информационный центр правительства региона.

В области продолжает действовать особый противопожарный режим, сохраняется запрет на посещение лесов, разведение открытого огня. Также сохраняется режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В начале мая в Тюменской области жителей деревень начали эвакуировать из-за угрозы лесных пожаров. 6 мая сообщалось, что огонь снова окружил горевшее до этого село Успенка, которое находится в 30 километрах от Тюмени. 10 мая в МЧС заявили о ликвидации всех ландшафтных пожаров, угрожавших населенным пунктам Тюменской области.

Теги: тюменская область, режим чс, лесные пожары


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