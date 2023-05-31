СМИ: Упавшие в Москве беспилотники не взорвались по двум причинам

Взрывные устройства в БПЛА, атаковавших Москву 30 мая, могли не сработать по двум причинам, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на экспертов, осмотревших обломки дронов.

По словам специалистов, на отсутствие взрывов могла повлиять как работа средств радиоэлектронной борьбы, так и то, что жилые дома, в которые попали дроны, не являлись для них основными целями, а беспилотники могли лететь на другие объекты.

Из трех БПЛА, прилетевших в Москву, взорвался только один — на улице Атласова в Новой Москве. По мнению экспертов, взрывчатка в дроне могла не сдетонировать или взорваться не полностью.

Напомним, утром во вторник, 30 мая, разные районы Москвы были атакованы беспилотниками, большая часть была сбита системой ПВО. При этом БПЛА долетели до трех жилых домов: на улицах Атласова, Профсоюзная и на Ленинском проспекте. Никто серьезно не пострадал. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

В Минобороны РФ заявили, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, а еще пять дронов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.