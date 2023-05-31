31 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

Липецкая область готова принять жителей обстреливаемых районов Белгородской области

Власти Липецкой области создают пункты временного размещения для жителей приграничных районов Белгородской области, территория которых находится под обстрелом со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Также регион примет на летний отдых белгородских детей. "50 белгородских школьников уже в первую смену отдохнут в лагере "Прометей", - написал Артамонов в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начале эвакуации детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые 300 детей будут отправлены в Воронеж.

По словам Гладкова, "ситуация ухудшается". В Шебекино в результате ночного массированного удара пострадали четыре человека.

Теги: липецкая область, белгородская область, обстрелы


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