31 Мая 2023
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Фото: администрация Кунашакского района

В июне регионы УрФО попадают в красную зону по лесным пожарам, - Авиалесоохрана

В июне 29 регионов России, в том числе регионы Уральского федерального округа, попадают в красную зону по лесным пожарам в связи с жаркой погодой и дефицитом осадков. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

Специалисты разработали прогноз рисков по лесным пожарам на следующий месяц. Он составлен на основе долгосрочных данных Росдиромета о температуре и осадках и многолетних данных Авиалесоохраны о горимости лесов.

В частности, в течение июня жаркая и сухая погода будет создавать повышенные риски возникновения и распространения лесных пожаров на территории Уральского федерального округа (в восточной части Свердловской области, северной части Курганской области, в западной, северной и восточной частях Тюменской области, в южной и восточной частях Ханты-Мансийского АО).

Также в зоне риска территории Тверской области, Калининградской, Псковской, Новгородской, Ленинградской Оренбургской областей, Башкирии, Омской, Новосибирской областей, Бурятии и другие.

29 мая сообщалось, что Югра вышла на второе место по площади пожаров. Первое место региона уступил Свердловской области, там огонь бушует на площади почти в четыре раза большей, чем в Югре.

Теги: лесные пожары, регионы урфо, пожары


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