Белый дом: Украина перейдет в контрнаступление летом

Украина собирается перейти в контрнаступление летом, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, американские военные находятся в контакте с украинскими коллегами с начала планирования контрнаступления.

Кроме того, Вашингтон собирается отправить новые военные поставки Киеву.

"Мы намерены продолжать передачу военного имущества, поставки оборонительных систем на Украину в течение лета, в том числе в очень недалеком будущем", — приводит слова чиновника CNN.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что вооруженные силы готовы в любой момент начать контрнаступление, но никакие даты оглашаться заранее не будут. Позже советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что ВСУ начали предварительные операции в рамках контрнаступления, но для того, чтобы оно набрало обороты, понадобится довольно продолжительное время.