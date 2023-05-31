Будьте активными в ЯRUS: Инфлюенсер Павел Сажин дал рекомендации начинающим блогерам

Карьера теле- и радиоведущего, проект «Ты — смешной» на НТВ, участие в КВН на «Первом канале»: инфлюенсер Павел Сажин прошел длинный путь от юмористических проектов к блогингу. Автор контента рассказал, как обрести популярность и заработать в соцсети ЯRUS.

Миллионы подписчиков в социальных сетях и успешная деятельность: известный среди аудитории как ПавЭл, блогер Павел Сажин активно публикует контент с полезными лайфхаками для детей и взрослых. Автор видеороликов уверен: именно такая тема интересна как взрослым, так и детям.

«В основном у меня детская аудитория, так как тематика лайфхаков и моя подача больше привлекает их внимание, однако и взрослые тоже смотрят. Выбор темы контента объясняется тем, что это направление съемки мне интересно самому. К тому же, видеоролики такого формата помогают другим людям, дают им полезные знания, поднимают настроение!», — поделился блогер.

Павел отмечает, что стать популярным — вполне реально: главное быть активным на молодых платформах. В социальной сети ЯRUS блогера привлекла система поощрений за просмотры видеороликов, которая позволяет заработать начинающим и успешным авторам контента.

«Сначала важно определиться с тематикой, а затем регулярно снимать и выкладывать контент. Это главное в успехе многих блогеров в молодых соцсетях, так как конкуренция еще не настолько большая, как может быть через время. Поэтому успевайте стать популярными сейчас в социальной сети ЯRUS: потом сделать это будет намного сложнее», — отмечает блогер.

Уникальная система монетизации социальной сети ЯRUS позволяет заработать на контенте: за каждую 1000 просмотров видеоролика автору начислят 50 монет, за сюжеты — 20. Начиная с 1000 монет, внутреннюю валюту ЯRUS можно вывести в рублях на банковский счет по курсу один к одному. А популярных блогеров ждут дополнительные поощрения: за каждые 100 тысяч просмотров инфлюенсер получит 500 тысяч рублей, за 1 миллион просмотров — 5 миллионов рублей. Приложение ЯRUS доступно для скачивания в AppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.