31 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минпромторг пока не будет отменять включение контактных линз от Johnson & Johnson в параллельный импорт

Минпромторг не будет отменять решение о включении в параллельный импорт контактных линз Johnson & Johnson, пока компания не докажет намерение сохранить прямые поставки на российский рынок, заявил вице-премьер Денис Мантуров.

Ранее американская компания сначала начала предупреждать дистрибьюторов и партнеров в России о прекращении поставок контактных линз популярного бренда Acuvue, а затем опровергла свое же решение.

"Мы являемся глобальной компанией в сфере здравоохранения и считаем, что доступ потребителей к продукции для здоровья имеет основополагающее значение. Нашим основным приоритетом по всему миру является обеспечение продукцией наших пациентов и клиентов, которые рассчитывают на нас", - цитирует новое заявление Johnson & Johnson РИА Новости.

Теги: минпромторг, контактные линзы, Johnson & Johnson


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