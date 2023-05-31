Минпромторг пока не будет отменять включение контактных линз от Johnson & Johnson в параллельный импорт

Минпромторг не будет отменять решение о включении в параллельный импорт контактных линз Johnson & Johnson, пока компания не докажет намерение сохранить прямые поставки на российский рынок, заявил вице-премьер Денис Мантуров.

Ранее американская компания сначала начала предупреждать дистрибьюторов и партнеров в России о прекращении поставок контактных линз популярного бренда Acuvue, а затем опровергла свое же решение.

"Мы являемся глобальной компанией в сфере здравоохранения и считаем, что доступ потребителей к продукции для здоровья имеет основополагающее значение. Нашим основным приоритетом по всему миру является обеспечение продукцией наших пациентов и клиентов, которые рассчитывают на нас", - цитирует новое заявление Johnson & Johnson РИА Новости.