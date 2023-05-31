31 Мая 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области в 84% школьных столовых выявили нарушения

В Челябинской области в 84,2% школьных пищеблоков выявили нарушения санитарных требований.

В частности, специалисты зафиксировали недостаточный объем порций, "недовложение" пищевых веществ в готовых блюдах, занижение температуры горячих блюд на линии раздачи, нарушения технологии приготовления готовых блюд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в течение текущего учебного года проверено 877 пищеблоков образовательных организаций. Было исследовано 768 проб готовой пищи по микробиологическим показателям, 527 проб пищи на калорийность. Дополнительно проводились лабораторные исследования готовых блюд на содержание витаминов (А, В, С, Д). Исследование показало, что готовая продукция не отвечала нормативным требованиям по показателям бактериологической безопасности в 1,3% исследованных проб, калорийность блюд не соответствовала в 3,9% исследованных проб.

По итогам проверок было составлено 116 протоколов об административных правонарушениях.

Теги: столовая, школа, дети,


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