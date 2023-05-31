Макрон предложил Зеленскому провести мирный саммит по Украине, - WSJ

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести мирный саммит в Париже. Аналогичное предложение выдвинули Дания и Швеция. Россия на саммите присутствовать не будет.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских дипломатов сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский еще в феврале 2023 г. просил своего французского коллегу помочь наладить международные связи, например, с лидером КНР Си Цзиньпинем. Обсуждение вопроса привело к идее созвать саммит в столице Франции, пишет WSJ.

По информации газеты, список участников саммита не определен, пишет "Ъ". Европейские чиновники, уточняет WSJ, намерены привлечь к мероприятию Бразилию, Индию, Китай, Саудовскую Аравию. Кроме того, ожидается, что саммит посетят президент США Джо Байден и другие лидеры ведущих стран НАТО. Конференцию планируется организовать перед ежегодным саммитом Североатлантического альянса в июле. WSJ отмечает, что европейские чиновники склоняют Киев внести поправки в некоторые пункты плана, чтобы он стал более приемлемым для Индии, Бразилии, Саудовской Аравии и Китая.