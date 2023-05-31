СМИ: Совладелец НЛМК зарегистрировал несколько компаний в Эмиратах

Совладелец Новолипецкого меткомбината и один из самых богатых россиян Владимир Лисин зарегистрировал несколько компаний в ОАЭ. Так, по данным Bloomberg, в мае Лисин зарегистрировал компании Serenity II Holdings и Nebula II Holdings, чуть ранее были созданы еще четыре компании. Все они находятся в свободной экономической зоне Абу-Даби, ставшей популярной среди состоятельных людей.

Пока не понятно, с какой целью бизнесмен зарегистрировал организации в Эмиратах. Представитель Лисина не стал комментировать эту информацию.

"Ведомости" отмечают, что Лисин не попал под санкции США, Великобритании и Евросоюза.