31 Мая 2023
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Экономика В России За рубежом
Фото: Reuters / Sergei Karpukhin

СМИ: Совладелец НЛМК зарегистрировал несколько компаний в Эмиратах

Совладелец Новолипецкого меткомбината и один из самых богатых россиян Владимир Лисин зарегистрировал несколько компаний в ОАЭ. Так, по данным Bloomberg, в мае Лисин зарегистрировал компании Serenity II Holdings и Nebula II Holdings, чуть ранее были созданы еще четыре компании. Все они находятся в свободной экономической зоне Абу-Даби, ставшей популярной среди состоятельных людей.

Пока не понятно, с какой целью бизнесмен зарегистрировал организации в Эмиратах. Представитель Лисина не стал комментировать эту информацию.

"Ведомости" отмечают, что Лисин не попал под санкции США, Великобритании и Евросоюза.

Теги: владимир лисин, нлмк, оаэ


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