Суд признал законным арест бывшего председателя пермского "Центра исторической памяти"

Пермский краевой суд признал законным арест бывшего председателя пермского "Центра исторической памяти" Александра Чернышова, сообщает "Ъ"

Напомним, по версии следствия, Роберт Латыпов и председатель пермской региональной благотворительной общественной организации "Центр исторической памяти" Александр Чернышов пытались вывезти в Германию архивные документы "Мемориала", представляющие, согласно экспертной оценке, культурную и историческую ценность.

Сам Латыпов утверждает, что никакой культурной ценности архив не представляет, поскольку относится к делопроизводству. Часть документов архива, по его словам, действительно была отправлена из Перми, но не за границу, а в Москву, для их систематизации.

Чернышов был задержан 5 мая. 22 мая суд отправил его под арест до 11 июля.

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