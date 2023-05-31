На Среднем Урале вводят ограничения из-за ситуации с корью

Начиная уже со 2 июня на Среднем Урале вводятся ограничения из-за ситуации с корью. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Соответствующее постановление сегодня подписала заместитель главного государственного санитарного врача по Свердловской области Анжелика Пономарева. Согласно этому документу, территория региона считается неблагополучной по заболеваемости корью.

По данным ведомства, с начала года на Среднем Урале уже лабораторно подтверждено 119 случаев заболевания. Стоит отметить, что на начало мая в области подтверждались 52 случая кори.

В этой связи в срок до 1 августа 2023 года (а в Екатеринбурге – до 1 июля) необходимо провести подчищающую иммунизацию среди жителей, не болевших корью или не имеющих документально подтвержденной информации о наличии прививок от кори или иммунитета к инфекции.

Кроме этого, со 2 июня в регионе вводятся ограничительные мероприятия. Они касаются незащищенных против кори уральцев и включают в себя временный отказ в приеме на работу в медицинские, образовательные и оздоровительные учреждения. Также предусмотрен временный отказ в плановой госпитализации и приеме в социальные учреждения контактных людей из очагов кори.

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