Глава "АвтоВАЗа" предложил повысить почти на 70% утильсбор для бюджетных легковушек

Гендиректор "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах заседания итоговой коллегии Минпромторга РФ заявил, что предприятие предлагает повысить утилизационный сбор для автомобилей бюджетной категории почти на 70%, со 178 до 300 тыс. руб. из расчета на одну машину.

Такой сбор взимается в РФ как разовый платеж на каждую единицу выпущенной и ввезенной автотехники, напоминает "Интерфакс". Размер сбора рассчитывается через произведение базовой ставки (от 20 тыс. до 172,5 тыс. руб. в зависимости от вида техники) на повышающий коэффициент и зависит от объема двигателя, массы и возраста транспортного средства. Автоконцерны с локальным производством в РФ получают промсубсидии, компенсирующие уплату сбора.

Напомним, ранее "АвтоВАЗ" объявил стоимость седана LADА Vesta NG в комплектации "Комфорт" – 1,24 млн руб. Серийное производство машины началось в марте 2023 г. в Тольятти. С этого момента выпущено уже более 6,5 тыс. автомобилей. В ближайшее время они начнут поступать в дилерскую сеть производителя.