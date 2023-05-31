Обломки атаковавших Москву беспилотников нашли в четырех поселках на Рублевке, - СМИ

Обломки дронов, атаковавших Москву 30 мая, нашли в четырех поселках на Рублевке, пишет РБК со ссылкой на источники.

Часть обломков идентифицировали как обломки дронов и фрагменты снарядов. Два фрагмента принадлежали неким "неустановленным объектам", назначены экспертизы.

Уточняется, что сразу три фрагмента нашли в деревне Жуковка Одинцовского района — в дачном поселке "Новь" и дачном поселке "Ильинское". Эти поселки находятся рядом с Рублево-Успенским шоссе и Новорижским шоссе.

Кроме того, фрагменты были найдены в селе Ильинское Красногорского городского округа, а также в коттеджном поселке "Павлово" в городском округе Истра. Также неустановленные металлические фрагменты нашли в селе Ромашково в Одинцовском районе.

Напомним, утром во вторник, 30 мая, разные районы Москвы были атакованы беспилотниками, большая часть была сбита системой ПВО. При этом БПЛА долетели до трех жилых домов: на улицах Атласова, Профсоюзная и на Ленинском проспекте. Никто серьезно не пострадал. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

В Минобороны РФ заявили, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, а еще пять дронов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.