ЗакСО рассмотрит инициативу по выдаче бесплатной земли погорельцам без документов на участки

Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит законопроект по выдаче погорельцам земли бесплатно. Речь идет о тех, чье имущество было уничтожено огнем, однако, в силу разных обстоятельств, участки под ним не были оформлены. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"По поручению губернатора в кратчайшие сроки разработан проект закона, предусматривающий включение Сосьвинского городского округа и Махневского муниципального образования, в состав которого входит поселок Таёжный, в перечень муниципалитетов Свердловской области, где земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства", – отметил заместитель губернатора Свердловской области – министр по управлению государственным имуществом Алексей Кузнецов.

Законопроект будет рассмотрен на очередном заседании регионального парламента 6 июня.

Неделю назад депутаты заксобрания также внесли изменения в закон, согласно которому свердловские погорельцы теперь официально смогут получить матпомощь за разрушенное огнем жилье, даже если не были в нем прописаны. Однако положения закона будут применяться только к утрате жилья после 31 марта.

Напомним, в апреле сразу несколько населенных пунктов Среднего Урала были объяты огнем из-за лесных пожаров. Сильнее всего пострадали поселки Сосьва и Таежный. В первом на 9 тыс. кв.м. сгорело более 100 домов, в результате чего около 400 человек остались без крыши над головой. В Таежном сгорело 26 жилых домов, оставив без жилья 47 человек.