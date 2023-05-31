В Челябинске на "Атомном выпускном" выступит группа Gayazovs Brothers

В Челябинске 23 июня пройдет "Атомный выпускной" для одиннадцатиклассников. На главной сцене выпускники смогут увидеть концерт певицы Асии, российского рэпера Артема Катчера и музыкальной группы Gayazovs Brothers, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Мероприятие пройдет в парке Гагарина. Запланировано уникальное 3D mapping-шоу, будут работать аттракционы и площадка с диджеем.

Ожидается, что "Атомный выпускной" посетят несколько тысяч выпускников. Они смогут попасть на территорию парка в составе организованной группы от своей школы или муниципалитета.