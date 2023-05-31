Зеленского отчитали за слова о Путине

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Фабрика новостей" сообщил, что просчеты президента Украины Владимира Зеленского в оценке способностей российских сил и лично Владимира Путина привели к катастрофическим последствиями для Украины.

Прошлые просчеты в силе врага стали великой бедой для Киева, сказал генерал, слова которого приводит РИА Новости. По словам военного, глава киевского режима хвастался тем, что ВСУ уже якобы сломали хребет российской армии, однако это совершенно не отражает реальную ситуацию. Кривонос добавил, что нельзя забывать о том, что Россия имеет техническое и количественное преимущество, а ее войска хорошо обучены.

Генерал заметил, что украинские чиновники постоянно дают свою оценку состоянию сил Москвы, отказываясь обсуждать положение дел в ВСУ. Спикер пояснил, что у Киева хватает своих собственных проблем, которые до сих пор не решены.