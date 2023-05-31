Генконсульства Германии в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске закроются

Германия отзывает разрешения на работу у четырех из пяти генеральных консульств России в ФРГ. В сообщении немецкого МИДа говорится, что это ответная мера на решение Москвы сократить присутствие госслужащих Германии в России.

Ранее Москва приняла решение сократить численность сотрудников немецких учреждений в России до 350 человек, заявил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер. Поэтому ФРГ закроет генконсульства Германии в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.