31 Мая 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

В Кондинском районе Югры введен режим ЧС муниципального характера

В Кондинском районе Югры введен режим ЧС муниципального характера. Об этом Накануне.RU сообщили в депнедра.

Накануне лесопожарные службы в районе ликвидировали три возгорания, в том числе и лесной пожар на площади 42 га в двух километрах от поселка Половинка. Сегодня в районе продолжаются работы по тушению 11 лесных пожаров на общей площади 1147,1 га. Среди них – крупные лесные пожары площадью 230 га и 800 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

В тушении задействованы работники Авиалесоохраны Югры и лесопожарных формирований региона, арендаторы, добровольцы, а также спецтехника, включая вертолеты Ка-32 и Ми-8. Локализация пожаров осложняется сильным ветром.

Всего в Югре на сегодняшний день ведутся работы по тушению одного ландшафтного пожара на площади 36 га и 17 лесных лесных пожаров на площади 1277,1 га.

Теги: режим чс, кондинский район, пожары


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