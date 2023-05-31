31 Мая 2023
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Наука и техника Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

Аномальная уральская жара не сказалась на работе Белоярской АЭС

Установившаяся на Среднем Урале аномальная жара не повлияла на безопасную работу Белоярской атомной электростанции в Заречном.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе БАЭС, для успешного прохождения знойного периода усилен контроль за оборудованием станции. Помещения с ним дополнительно вентилируются, а для большей надежности проводятся постоянные обходы и осмотры.

"Надежная работа оборудования при повышенных температурах была изначально заложена в проектной документации энергоблоков. Кроме того, персонал постоянно готовится к подобным сценариям", - заявил директор станции Иван Сидоров.

Пожарная обстановка вокруг БАЭС остается стабильной, несмотря на долгое отсутствие осадков и высокую температуру воздуха. Термические точки в лесу вокруг территории станции отсутствуют, она находится под постоянным контролем автоматизированной системы раннего обнаружения лесных пожаров "Лесохранитель".

Напомним, на этой неделе на Среднем Урале прогнозируют жару выше 30 градусов. Из-за этого жителей Екатеринбурга призвали воздержаться от купания в городских фонтанах.

Теги: жара, БАЭС, энергоблоки


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