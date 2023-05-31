"Для Китая угрозы с севера нет": Госдума одобрила строительство еще одного газопровода в КНР

Госдума ратифицировала российско-китайское соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по "дальневосточному маршруту". Главная практическая составляющая соглашения – строительство трансграничного участка газопровода в Приморье, также стороны должны поддерживать в целом проекты строительства газопроводов и поставки по ним. Вносятся исключения в таможенные и налоговые правила для проекта строительства газопровода. Ожидается, что ресурсной базой для поставок станут сахалинские месторождения.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия") убеждал коллег, что тесной дружбе с Китаем надо радоваться, правда, больше говорил о преимуществах и достижениях КНР, которые, безусловно, продолжатся после получения дешевого российского газа.

"Китай является нашим партнером, который помогает нам выстоять в условиях санкций, а также самым большим энергетическим рынком. И дружить с китаем надо было лет 20 назад, а ставка на европейский рынок была ошибочной, как показало время. <…> Мы с Китаем оказались в одной лодке, потому что мы главные враги США. Вместе мы непобедимы. И впервые за 5 тысяч лет для Китая угрозы с севера нет", - сказал Никонов.

Глава энергетического комитета Госдумы Павел Завальный был более прагматичен. Он отметил, что продавать газ китайским потребителям можно в два-три раза дороже, чем внутренним российским потребителям на Дальнем Востоке.