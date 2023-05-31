В Госдуму внесли проект, разрешающий людям с судимостью служить по контракту

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий гражданам с судимостью служить по контракту в период мобилизации, введения военного положения и в военное время. Документ опубликован в электронной базе данных парламента.

Авторы инициативы — глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Сейчас закон позволяет призывать граждан с судимостью на военную службу в условиях мобилизации. Исключение составляют осужденные по тяжким статьям.

Авторы предлагают применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость, и желающим поступить на военную службу по контракту.

Кроме того, предлагается дать возможность служить по контракту и ограниченно годным к военной службе.

Напомним, прошлой осенью осужденные начали активно записываться в ЧВК "Вагнер" для участия в СВО. Это произошло после появления в Сети ролика с речью основателя ЧВК Евгения Пригожина из колонии в Марий Эл.

В начале января Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавших в специальной военной операции, завершила полугодовой контракт и получила помилование.