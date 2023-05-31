Сейм Латвии выбрал президента страны

Сейм Латвии выбрал министра иностранных дел Эдгара Ринкевича президентом республики. Его выдвинула партия власти "Новое Единство". Поддержали его кандидатуру 52 парламентария, в том числе депутаты от оппозиции. 35 выступили против.

Президент Латвии избирается Сеймом абсолютным большинством голосов на четыре года, уточняет РБК..

Ринкевич, будучи главой латвийского МИД, не раз комментировал отношения с Россией. Например, в начале 2023-го он назвал одним из стратегических интересов Латвии поражение России на Украине. Это должно "восстановить мировой порядок и доверие к мультилатералистскому подходу к международным отношениям", а также предотвратить повторение подобного, объяснил он.