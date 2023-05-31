31 Мая 2023
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Общество Воронежская область Белгородская область
Фото: Накануне.RU

В Воронеже готовят пункты размещения для белгородских беженцев

В Воронежской области готовят пункты размещения для эвакуированных из соседней Белгородской области, где идут интенсивные обстрелы населенных пунктов вдоль границы с Украиной. Сегодня в Воронеж приедут около трех сотен детей. Они будут отдыхать в летнем лагере "Ландыш".

"У нас всё готово. <…> Понимаю, что наша помощь может понадобиться ребятам и их родителям и после окончания смены. Поэтому поручил своим сотрудникам оперативно готовить пункт временного размещения, если конечно, такой запрос у белгородцев появится", - написал в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, для воронежских детей в лагерях тоже хватит мест.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об эвакуации жителей Грайворонского и Шебекинского районов.

Теги: воронеж, белгород, пункт временного размещения, беженцы


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