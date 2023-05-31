В Челябинской области осудили местного жителя за покушение на сбыт 2 кг наркотиков

Жителя Челябинской области приговорили к 5,5 годам в колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Обвиняемый был участников межрегиональной организованной преступной группы, причастной к незаконному сбыту наркотических средств через тайниковые закладки. Его задержали в январе.

У него было изъято 2 кг мефедрона.