31 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: 89.mvd.ru

Силовики нашли арсенал в квартире жителя Нижнего Тагила: возбуждено два дела

Жителя Нижнего Тагила подозревают в незаконном хранении и изготовлении оружия. Силовики нашли в его квартире целый арсенал.
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Как сообщили Накануне.RU в городской полиции, в ходе операции "Арсенал" в квартире по улице Зари в Дзержинском районе у 53-летнего тагильчанина сотрудники МВД обнаружили предметы, схожие с холодным и огнестрельным оружием, их части, а также различные патроны. Всего было изъято 20 металлических клинков, обрезки труб, металлические части ударно-спускового механизма, пружины и спилы металлических трубок со следами нарезов. Также в квартире нашли раму от ружья ИЖ, около сотни патронов светозвукового действия, гильзы, магазины, ствол калибра 4,5 мм, раму от пистолета, металлический обрезанный ствол и множество других деталей.

Теперь против ранее не судимого мужчины возбуждены уголовные дела. Речь идет о статьях "Незаконное хранение оружия, его основных частей и боеприпасов" и "Незаконное изготовление и переделка огнестрельного оружия".

В полиции Нижнего Тагила напоминают: незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение или изготовление оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств наказываются лишением свободы до 8 лет. Однако тот, кто добровольно сдаст указанные предметы, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях нет иного состава преступления.

Теги: оружие, полиция, дела, Нижний Тагил


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