Завершено расследование дела Олега Митволя о хищении 900 миллионов рублей

ФСБ завершила расследование дело о хищениях при проектировании и строительстве метро в Красноярске, фигурантом которого стал бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Митволя задержали в 2022 году в столичном аэропорту "Внуково" при попытке покинуть Россию. Затем его доставили в Красноярск, где расследовалось дело. Сумма ущерба составила, по версии следствия, около 900 млн руб., а к хищениям была причастна компания Митволя, готовившая проектно-сметную документацию по метро. Позже стало известно, что Митволь готов добровольно возместить причинённый ущерб, за него поручились два депутата Госдумы.