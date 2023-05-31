Готовь сети летом: в Екатеринбурге началась подготовка к отопительному сезону

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке уральской столицы к новому отопительному сезону.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в соответствии с документом в городе будет произведено 39 типов работ. Среди них – капитальный ремонт, реконструкция и модернизация тепловых сетей, проведение гидравлических испытаний, промывка систем отопления домов, а также замена наружных водопроводов.

Как отметил заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко, отопительный период 2022-2023 годов прошел без значительных нарушений. По его словам, сетевыми организациями принимались все необходимые меры по устранению неполадок в максимально короткие сроки.

Напомним, что в этом году отопление в столице Урала начали отключать в начале мая.