Строители защитных укреплений пострадали при обстреле в Курской области

Двое строителей защитных укреплений на границе Курской области пострадали в результате обстрела ВСУ. Как сообщил в Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт, инцидент произошел в Кореневском районе.

Один строитель ранен в кисть, его доставили в районную больницу.

У второго пострадавшего ссадины ног и легкая контузия, он отказался от госпитализации.

Несколько дней назад в результате минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы.