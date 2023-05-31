Строители защитных укреплений пострадали при обстреле в Курской области
Двое строителей защитных укреплений на границе Курской области пострадали в результате обстрела ВСУ. Как сообщил в Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт, инцидент произошел в Кореневском районе.
Один строитель ранен в кисть, его доставили в районную больницу.
У второго пострадавшего ссадины ног и легкая контузия, он отказался от госпитализации.
Несколько дней назад в результате минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы.