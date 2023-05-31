31 Мая 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: http://aviaperm.ru/

Пассажирке самолета Сургут - Москва, совершившего экстренную посадку в Перми, стало плохо из-за наркотиков

Пассажирка самолета Сургут - Москва, совершившего 22 мая экстренную посадку в Перми, почувствовала себя плохо во время полета из-за того что принимала наркотики. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-служба ЛО МВД России на транспорте.

По данным ведомства, 23-летняя девушка, потерявшая сознание, употребляла перед полетом сильнодействующие синтетические вещества. Ее доставили в реанимацию, врачи оказали ей необходимую помощь. Следы этого вещества были обнаружены также у 30-летней девушки, которая летела вместе с пострадавшей. После осмотра ручной клади девушек были обнаружены два пузырька с запрещенной в свободном обороте прозрачной жидкостью.

Пермский районный суд наказал виновниц экстренной посадки. 23-летняя девушка была арестована на пять суток, 30-летняя - оштрафована на 4 тыс. руб.

Теги: наркотики, Пермь, аэропорт, "Большое Савино"


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