31 Мая 2023
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Общество Иркутская область
Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Депутаты областного парламента проверили состояние дорог в таёжных поселениях Черемховского района Иркутской области

Состояние дорог в таёжных поселениях Черемховского района Иркутской области проверили сегодня во время рабочей поездки спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента, о плохом состоянии дорог рассказали жители этих поселений Игорю Кобзеву, поэтому по поручению губернатора вместе с депутатами на место выехали министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов и представители областной Дорожной службы, а также мэр Черемховского района Сергей Марач и председатель Думы Любовь Козлова.

Участники рабочей поездки проехали по дороге Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска, протяжённостью больше семидесяти километров, на которой отсутствует твёрдое покрытие. На ней есть несколько участков, которые подтапливает почти каждый год из-за разлива реки Большая Белая. Кроме того, движение транспорта бывает затруднено из-за камнепадов и поваленных деревьев. Между тем, для жителей таких сёл как Тунгуска эта дорога единственная возможность добраться до районного центра. По словам Сергея Марача, минимальный перечень работ, который необходимо проводить на дороге, – отвод воды, грейдирование и отсыпка, а также расчистка русла реки и берегоукрепление. Основная сложность в отсутствии достаточного финансирования.

бездорожье, тайга, грязь(2023)|Фото: baik-info.ru/ скрин

По итогам выездного совещания Максим Лобанов сообщил, что в этом году на грейдирование и отсыпку дороги от Тунгуски до Тальников будет выделено 15 млн рублей. При необходимости в профильном министерстве рассмотрят возможность увеличить размер финансирования. Дорожники готовы приступить к работам летом, когда полностью закончится оттайка дороги.

«Все работы на этой жизненно важной для жителей дороги должны проводиться по плану, который должен быть доведен жителям. Депутаты областного парламента вместе с главой региона будут следить за ситуацией и при необходимости помогать решать данный вопрос», – сказал Александр Ведерников.

александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Помимо этого, парламентарии обсудили состояние дороги Черемхово-Голуметь-Онот, на которой идёт капремонт участка протяжённостью десять километров. Подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы для ремонта ещё восьми километров.

Также во время рабочей поездки Александр Ведерников и Виктор Побойкин посетили соцобъекты в Тунгуске. Так, в местной школе 1901 года постройки семь лет назад выполнен капремонт здания. Сейчас в ней учатся 38 детей. В прошлом году в селе открыли новый ФАП, построенный по модульной технологии. Есть в поселении действующие клуб и библиотека.

Теги: таежные поселения, дороги, александр ведерников, соцобъекты


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