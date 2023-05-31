Представители "Атомстройкомплекса" награждены за заслуги перед Свердловской областью

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил выдающихся уральцев за вклад в развитие региона. 30 мая в колонном зале Дома Севастьянова он вручил медали, ордена, почетные звания и знаки отличия 38 свердловчанам.

Знаки отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени получили трое руководителей структурных подразделений "Атомстройкомплекса". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, это директор АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Олег Минкин, директор ООО "Екатеринбурггорстрой" Вячеслав Степанов и директор ООО "Центр подрядов "Атомстройкомплекс" Алексей Гвержис.

"Каждый раз, вручая заслуженные награды жителям региона, я радуюсь, что признание получают представители самых разных профессий. Нет и не было такой сферы деятельности, в которой уральцы не смогли бы себя достойно проявить. Благодарю всех вас за то, что продолжаете укреплять славу Свердловской области как мощного интеллектуального и промышленного центра, региона умных и талантливых людей, добросовестных тружеников, патриотов и подвижников", - сказал Куйвашев.

"Для меня это особая церемония и особое место. Награды государственного уровня за достойную работу вручили именно в том здании, которое "Атомстройкомлекс" реконструировал к XIV саммиту ШОС и БРИК, вернув памятнику истории и архитектуры федерального значения изначальные цветовые и архитектурные решения. В сжатые сроки наш коллектив восстановил лепнину, художественный паркет и мраморную облицовку внутренних колонн, и было приятно увидеть, в каком отличном состоянии находится объект, насколько грамотно он эксплуатируется", - поделился Олег Минкин.

Руководителей "Атомстройкомплекса" уже неоднократно отмечали высокими наградами за заслуги в строительстве общественных и жилых зданий, внедрении новых эффективных технологий и создание современных производств строительных материалов. Генеральному директору компании Валерию Ананьеву присвоено звание Заслуженного строителя России, он является полным кавалером знака отличия "За заслуги перед Свердловской областью".