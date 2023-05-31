В Тюмени юноша и девушка упали с моста

В Тюмени с моста Челюскинцев на глазах очевидцев упали в реку Тура двое молодых людей - 18-летняя девушка и 21-летний молодой человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ведомство проводит доследственную проверку.

Инцидент произошел 30 мая, около 7.00. Тело юноши обнаружено и извлечено из воды спасателями областной службы спасения. Поиски девушки продолжаются.



Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.