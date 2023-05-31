31 Мая 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков: Обсуждений о введении военного положения в России не ведется

Никаких обсуждений о введении военного положения в России после атаки дронов по Москве не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти, никаких решений на счет не принималось", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ввести в России военное положение. "Нет никаких военных и политиков на Украине - только террористы", - заявил он.

Кадыров также отметил, что вскоре в зоне СВО будет показано, "что такое месть в полном смысле слова".

Теги: песков, военное положение


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