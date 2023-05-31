31 Мая 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области мужчину осудили за гибель сына при взрыве газового баллона

В Челябинской области местного жителя приговорили к 1,5 годам ограничения свободы за гибель сына при взрыве газового баллона. Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, по версии следствия, 17 февраля в поселке Дзержинка мужчина, приехавший в гости с женой и детьми, занес в дом пятилитровый газовый баллон, который хранился в автомобиле при отрицательных температурах.

Баллон он поместил в раковину и поставил под горячую воду. Из-за нагрева произошла разгерметизация баллона и воспламенение газа, что привело к обрушению потолочного перекрытия на 13-летнего мальчика и возгоранию квартиры.

Ребенок от полученной травмы скончался.

Теги: газовый баллон, взрыв,


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