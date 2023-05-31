Советник Пушилина: Украина начинает ползучее контрнаступление

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Украина начинает предпринимать "ползучее контрнаступление".

"Оживление фронта с той стороны, активизация работы диверсионно-разведывательных групп, активная работа артиллерии с той стороны - это предпосылки к этому наступлению", - сказал Гагин в эфире Первого канала.

27 мая советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что ВСУ начали предварительные операции в рамках контрнаступления, но для того, чтобы оно набрало обороты, понадобится довольно продолжительное время.