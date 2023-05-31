Бывшего главного судебного пристава Прикамья приговорили к 10 годам "строгача"

Бывший главный судебный пристав Прикамья Игорь Кожевников признан виновным в многочисленных коррупционных преступлениях, сообщили Накануне.RU в Пермском районном суде.

Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 15 млн руб. Также он на семь лет лишен права занимать должности на госслужбе.

Приговор мягче того, о котором просило гособвинение. Прокуратура ходатайствовала о 13 годах лишения свободы, штрафе в 50 млн руб. и лишении специального звания "советник юстиции второго класса".



Кожевников с 2017 по 2018 годы вместе другим должностным лицом получил в качестве взяток свыше 15 млн руб. различными суммами. Деньги выдавались за быстрое и беспрепятственное возбуждение исполнительных производств в отношении должников различных организаций по исполнительным листам, выданным судами, а также за незаконное возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками.

Также экс-глава управления, согласно материалам дела, организовал преступную схему, где с помощью подложных документов соучастники беспрепятственно взыскали и перечислили почти 3 млн руб. с лицевого счета регионального УФССП на банковские счета подконтрольных физических лиц - номинальных взыскателей по таким исполнительным производствам.

Всего общая сумма незаконно выведенных должностными лицами денег составила свыше 222 млн руб.