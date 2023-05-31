31 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбург выбрал "лица" 300-летнего юбилея столицы Урала

В Екатеринбурге определились с "лицами" 300-летнего юбилея уральской столицы. Билборды с ними начнут устанавливать на улицах города уже с завтрашнего дня, рассказал замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин.

По его словам, в акции согласились участвовать 25 человек, среди которых глава Екатеринбурга Алексей Орлов, участники команды "Уральские пельмени", герой России Дамир Юсупов, тренер знаменитой "Уралочки" Николай Карполь, уральский гонщик Сергей Карякин, группа "Чайф", исполнитель Niletto и режиссер Алексей Федорченко. Более того, к "лицам юбилея" может присоединиться один из федеральных министров, однако до официального согласия Плахотин не стал раскрывать его личность.

Для украшения города были выбраны цвета юбилея и 480 поверхностей для рекламы. Среди всех вариантов также были выбраны два слогана: "Екатеринбург - город для тебя" и "Екатеринбург - сердцем всегда с тобой”. Входные группы организаций ближе к празднику также будут украшены "юбилейными" наклейками.

Напомним, День города Екатеринбург будет праздновать уже 19 августа. О том, что ожидает горожан в этот юбилей, читайте в материале Накануне.RU.

Теги: Екатеринбург, юбилей, 300-летие, билборд, лица


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