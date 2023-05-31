Минобороны: Уничтожен последний боевой корабль ВМС Украины

Минобороны РФ сообщило, что в Одессе уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко".

По данным ведомства, удар по месту стоянки военных кораблей был нанесен 29 мая высокоточным оружием ВКС России.

Telegram-канал "Рыбарь" пишет, что "охота" за кораблем велась давно. "Юрий Олефиренко" в начале СВО действовал в Днепро-Бугском лимане. По данным канала, с его борта ВСУ обстреливали Херсонскую область, также на нем были установлены РСЗО "Град". Утверждается, что украинские власти использовали зерновую сделку для защиты корабля.