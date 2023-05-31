В Челябинске осудят мужчину, ударившего в автобусе девочку и женщину

В Челябинске будут судить 36-летнего местного жителя, ударившего в автобусе 15-летнюю девушку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчину обвиняют в хулиганстве. По версии следствия, вечером 12 апреля в автобусе пьяный обвиняемый распивал спиртное из жестяной банки, выражался нецензурной бранью в присутствии пассажиров и кондуктора. Девушка высказала недовольство и стала снимать происходящее на камеру мобильного телефона, при этом произнесла фразу в нецензурной форме.

После этого мужчина не менее двух раз ударил ее в область головы. За девушку вступилась пассажирка. Тогда пьяный мужчина бросил в женщину жестяную банку и ударил ногой.